В ЕС достигнута предварительная договоренность по сертификату о вакцинации от Covid-19

Представители Европейского парламента (ЕП) и председательствующей в Совете ЕС Португалии достигли в четверг предварительного соглашения об учреждении сертификата ЕС по вакцинации от Covid-19, сообщило агентство Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ЕП.

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"Согласованный текст будет поставлен на голосование в Комитете по гражданским свободам (Европарламента) 26 мая 2021 года", — говорится в коммюнике.

В случае утверждения комитетом текст будет представлен для принятия на пленарном заседании Европарламента 7-10 июня, объявили в Брюсселе.

Докладчик ЕП и председатель Комитета по гражданским свободам Хуан Фернандо Лопес Агилар объявил на пресс-конференции в четверг, что после "изнурительных переговоров" европарламентарии, представители Совета ЕС и Еврокомиссии пришли к "политическому компромиссу".

"В целях соблюсти график, как мы его предлагали, нужно, чтобы окончательное утверждение состоялось на первой пленарной сессии июня, начиная с 7 июня. И это позволит нам, если все будут согласны, (…) ввести сертификат в действие 1 июля", — объяснил парламентский докладчик.

"Это позволит нам обеспечить отличие от прошлого лета. Лето 2021 года не будет походить на кошмар лета 2020 года", — сказал Лопес Агилар.

"Европейский парламент считал с начала пандемии абсолютным приоритетом, учитывая ее экономические и социальные последствия, внедрить систему, направленную на перезапуск свободного перемещения, так как это нечто особо важное для европейских граждан, и это основополагающая ценность, которой они чрезвычайно дорожат", — подчеркнул глава Комитета ЕП по гражданским свободам.

Также в четверг вечером председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила: "Мы выполняем свое обязательство по внедрению к лету цифрового сертификата Covid в ЕС. Европейские граждане с нетерпением ждут возможности снова путешествовать, и сегодняшнее соглашение означает, что они смогут безопасно путешествовать очень скоро".

"Европейский цифровой сертификат Covid является бесплатным, безопасным и доступным для всех. Он будет охватывать вакцинацию, тест и выздоровление, предлагая гражданам различные опции. Он полностью уважает основные права граждан, включая защиту личных данных. Все граждане ЕС имеют фундаментальное право на свободное передвижение в ЕС", — говорится в заявлении главы Еврокомиссии.

Она отметила, что "сертификат ЕС по Covid, доступный в бумажном или цифровом формате, облегчит европейцам путешествия".