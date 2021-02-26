В ЕС хотят к лету ввести цифровые паспорта вакцинации

Лидеры стран — членов Евросоюза согласились с необходимостью ввести электронные сертификаты для тех, кто получил прививку от коронавируса. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель на брифинге по итогам видеоконференции с членами Совета Европы, передает РБК.

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"Важным пунктом переговоров было внедрение цифрового подтверждения вакцинации. Здесь все едины во мнении, что нам необходимо что-то подобное", — отметила Меркель.

Канцлер добавила, что для проработки технических вопросов создания системы электронных документов, подтверждающих вакцинацию от Covid-19, Еврокомиссии понадобится около трех месяцев.

По ее словам, Германия уже приняла решение ввести у себя национальный сертификат вакцинированных. Подобные документы внедрят и другие страны ЕС, после чего Еврокомиссия сделает их совместимыми.

"Таким образом, станут возможны поездки внутри ЕС, а также, возможно, это станет основанием для въезда в ЕС из третьих стран", — подчеркнула Меркель.

Накануне австрийский канцлер Себастьян Курц предложил Евросоюзу ввести "зеленые паспорта" для получивших вакцину от коронавируса. Он также допустил, что такие документы могут быть введены на национальном уровне.