В ЕС изменились правила получения виз

Новые правила получения виз для краткосрочных поездок в страны Евросоюза начали действовать в воскресенье, 2 февраля. Об этом сообщается на официальном сайте Европейской комиссии.

Новые правила получения визы должны облегчить поездки в страны Евросоюза с туристическими, торговыми и деловыми целями, а также воспрепятствовать нелегальной миграции и повысить международную безопасность, говорится в сообщении. Они будут действовать для всех 105 третьих стран, граждане которых нуждаются в визе для въезда в ЕС. Для граждан стран, имеющих соглашение с ЕС о безвизовом режиме, все останется без изменений, подчеркивается на сайте Еврокомиссии.

Новые правила оформления шенгенских виз

Конкретно вступившие в силу правила оформления шенгенских виз предусматривают следующие нововведения. Подавать документы на визу для въезда в Евросоюз и ассоциированные с ЕС страны (Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию) теперь можно за шесть месяцев до начала поездки, а не за три, как это было раньше.

В большинстве случаев заявление на получение визы можно будет заполнить в стране проживания заявителя и подать его в электронной форме и с электронной подписью. При этом, в соответствии с новыми правилами, заявитель будет обязан лично подавать документы на визу в консульском отделе или визовом бюро в случаях, когда необходимо получить его отпечатки пальцев, то есть каждые 59 месяцев.

Кроме того, упрощаются условия получения визы для многократного въезда. В частности, лица с положительной визовой историей смогут получать многократные визы, срок действия которых будет постепенно увеличиваться с 1 года до 5 лет. Под положительной визовой историей подразумевается при этом отсутствие со стороны заявителя нарушений при въезде в страны ЕС.

Визовый сбор увеличится

При этом максимальный срок рассмотрения заявления на получение визы останется прежним: 15 дней, говорится в документе. Однако в отдельных случаях, требующих более внимательного изучения документов, срок рассмотрения заявления может увеличиться до 45 дней.

Впервые с 2006 года визовый сбор за получение шенгенской визы вырастет с 60 до 80 евро. Однако это нововведение отразится лишь на странах, не имеющих соглашения с ЕС об упрощенной выдаче виз. Для граждан стран, имеющих такое соглашение, в том числе России, визовый сбор будет по-прежнему составлять 35 евро.

Борьба с нелегальной миграцией

Как указано в сообщении Еврокомиссии, она будет регулярно давать оценку тому, насколько эффективно третьи страны сотрудничают с ЕС в плане возвращения на родину своих граждан, подлежащих депортации из ЕС (реадмиссии). Граждане стран, активно сотрудничающих с ЕС в вопросе реадмиссии, имеют шанс получить визу быстрее и на более длительный срок, а также с учетом пониженного визового сбора.

Новые правила распространяются на 22 страны, являющиеся членами шенгенского соглашения, а также на четыре ассоциированные с ЕС страны: Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию.

Стандартная виза для краткосрочного пребывания в стране, выданная одним из этих государств, дает право на путешествие по территории всех 26 стран шенгенского соглашения в течение максимум 90 дней за период продолжительностью 180 дней.

Европейский парламент и Европейский Совет согласовали введение новых правил получения шенгенской визы в июне 2019 года.