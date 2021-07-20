В ЕС могут запретить платить наличными больше 10 000 евро
Foto: Pixabay

Европейская комиссия предлагает ввести запрет платежей наличными на сумму более 10 тысяч евро. Это нужно для борьбы с финансированием терроризма и отмыванием денег, пишет РБК.

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"Отмывание денег представляет собой явную и реальную угрозу для граждан, демократических институтов и финансовой системы. Масштабы проблемы нельзя недооценивать, необходимо закрыть лазейки, которыми могут воспользоваться преступники", — заявила еврокомиссар по финансовой стабильности и финансовым услугам Мейрид МакГиннесс.

В ряде стран ЕС уже действуют нормы, запрещающие крупные платежи наличными. Лимиты отличаются: в Греции это 500 евро, а в Чехии — 270 тысяч крон (10,5 тысячи евро). Если лимит в 10 тысяч евро станет общим для ЕС, то у отдельных стран будет право устанавливать лимит ниже этой отметки по своему усмотрению.

Одновременно с этим ЕК предложила запретить анонимные криптокошельки.

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