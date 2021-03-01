В ЕС началась процедура принятия санкций за арест Навального
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Под санкциями Евросоюза окажутся, предположительно, генпрокурор РФ, а также главы Следственного комитета, ФСИН и Росгвардии. Штрафные меры могут вступить в силу уже 2 марта.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Евросоюз начал процедуру принятия санкций за арест в России оппозиционного политика Алексея Навального, сообщает информагентство dpa в понедельник, 1 марта, со ссылкой на источники в дипломатических кругах ЕС. По их информации, комитет постпредов стран ЕС начал запуск письменной процедуры в соответствии с принятием Советом ЕС решения о введении санкций.

Так, 2 марта согласованные меры, по всей вероятности, будут уже обнародованы в Официальном журнале Евросоюза и таким образом вступят в силу, пояснили источники в Брюсселе.

Кто окажется под санкциями

Под санкции, по всей видимости, подпадут генпрокурор России Игорь Краснов, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, начальник ФСИН Александр Калашников и глава Росгвардии Виктор Золотов. Для введения штрафных мер впервые будет задействован новый, принятый в конце минувшего года санкционный механизм, позволяющий Евросоюзу вводить визовые запреты и замораживать имущество отдельных лиц, виновных в грубом нарушении прав человека или получающим выгоду от этого.

В бундестаге призвали "заступиться" за Навального

Между тем эксперт от Свободной демократической партии (СвДП) по странам Центральной, Юго-Восточной и Восточной Европы, депутат бундестага Рената Альт (Renata Alt) назвала отправку Навального в исправительную колонию №2 "явным предупреждением" о том, что отбывание заключения не будет легким и не стоит рассчитывать на его досрочное освобождение. Альт призвала Германию и ЕС "не мириться с жестоким подавлением оппозиции в РФ".

"Сдержанная реакция (Запада. - Ред.) на убийство Бориса Немцова шесть лет назад лишь укрепила Путина во мнении, что подобное может оставаться безнаказанным, - отметила политик. - Внимание общественности и международное давление на российской руководство в настоящее время являются единственным способом заступиться за Алексея Навального и других политзаключенных".

Приговор Навальному

Навальный в начале февраля был приговорен в Москве к лишению свободы по обвинению в многократном нарушении требований условного срока наказания по делу "Ив Роше". Евросоюз считает эти обвинения необоснованными, так как Навальный после отравления в России ядом из группы "Новичок" на протяжении многих месяцев лечился в Германии и не имел возможности отмечаться в полиции. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил освободить Навального, но Россия проигнорировала это решение.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Deutsche Welle

Sharing Options

26

Source

Deutsche Welle

Tags

Алексей Навальный
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Простые упражнения для уменьшения стресса
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Советы от IKEA: как выбрать самые подходящие комнатные растения?
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха

От владельца

Ādažu nov.,
197 000€
Blaumaņa iela, Centrs, Rīga,
337 000€
Bebru iela, Mārupes nov.,
210 000€
Kastrānes iela, Teika, Rīga,
45 990€
Daugavas iela, Mārupes nov.,
1 070 000€
Trenču iela, Babītes nov.,
395 000€
Bruņinieku iela, Centrs, Rīga,
63 000€
Jēkaba iela, Vecrīga, Rīga,
102 000€
Ādažu nov.,
220 000€
Valentīna iela, Āgenskalns, Rīga,
500€
Silmaļu iela, Salaspils nov.,
139 000€
Ropažu iela, Teika, Rīga,
700€
Duntes iela, Centrs, Rīga,
1 050 000€
Lāčplēša iela, Centrs, Rīga,
3 550 000€
Hospitāļu iela, Centrs, Rīga,
339 000€
Tērbatas iela, Centrs, Rīga,
126 000€
Artilērijas iela, Centrs, Rīga,
100 000€
Skuju iela, Olaines nov.,
225 000€
Aveņu iela, Babītes nov.,
210 000€
Zaru iela, Babītes nov.,
194 000€
Kurzemes prospekts, Imanta, Rīga,
55 000€
Emīlijas iela, Dzintari, Jūrmala,
160 000€
Miera iela, Brasa, Rīga,
84 000€
Krišjāņa Valdemāra iela, Centrs, Rīga,
320 000€