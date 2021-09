В ЕС назвали эффект миграционного кризиса на границе с Беларусью

Миграционный кризис на границе с Беларусью может ускорить принятие общеевропейской политики в отношении беженцев. Об этом заявил зампредседателя Еврокомиссии Маргаритис Схинас во время визита в Литву в субботу, 4 сентября.

Эта ситуация показывает, что "сейчас самое время создать предсказуемые и всеобъемлющие европейские рамки для миграционной политики", отметил он. По словам Схинаса, пора перейти от режима "тушения пожаров" в вопросе беженцев к созданию единой "архитектуры" по правилам их приема и распределения. Последние предложения Еврокомиссии на этот счет были отложены из-за коронавирусного кризиса.

"От Эвроса до Сеуты и вплоть до границы с Беларусью. Те, кто пытается инструментализировать миграцию, будет разочарован", - добавил еврокомиссар.

On the ground at the Lithuania-Belarus border with PM @IngridaSimonyte and @Frontex Ex.Dir. Leggeri.

European support by 19 countries, 200+ EU agencies staff, €36,7 million emergency assistance.

This is the European Union’s external border and we will protect it. pic.twitter.com/XSDAlr98ek