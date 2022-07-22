В ЕС предварительно одобрили первую вакцину от обезьяньей оспы

Речь идет о препарате Imvanex, изначально разработанном для лечения натуральной оспы, но уже показавшем свою эффективность против обезьяньей. Полученную рекомендацию в ближайшее время должна утвердить Еврокомиссия.

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Вакцина, разработанная датской компанией Bavarian Nordic, получила предварительное одобрение для использования против обезьяньей оспы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление самой компании.

Как утверждает Bavarian Nordic, Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) порекомендовало расширить использование вакцины Imvanex на "защиту людей от обезьяньей оспы". Еще до вспышки заболевания в западных странах применение этого препарата одобрили регуляторы в Канаде и США.

Ранее в ЕС вакцина от Bavarian Nordic была официально одобрена только против натуральной оспы, однако из-за родства вирусов Imvanex оказался эффективен для лечения обезьяньей. При этом формально вакцину использовали "не по прямому назначению".

"Расширение маркировки поможет улучшить доступ к вакцине по всей Европе и укрепить будущую готовность к борьбе с обезьяньей оспой", — приводит Reuters слова генерального директора Bavarian Nordic Пола Чаплина.

Когда в Европе стали фиксировать случаи заражения оспой обезьян, Управление по готовности и реагированию в области здравоохранения (HERA) заключило с датской компанией контракт на закупку почти 110 тысяч доз их препарата.

Рекомендацию EMA в скором времени передадут в Еврокомиссию для финального утверждения.

По последним данным Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC), в 27 странах ЕС/ЕЭЗ зарегистрировано 8697 случаев заражения обезьяньей оспой. Больше всего заболевших — в Испании (3125), Германии (2191), Франции (912), Нидерландах (712) и Португалии (515). В Латвии зарегистрировано 3 случая заражения.