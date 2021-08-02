В ЕС привились от коронавируса 60% взрослых жителей
Foto: TASS/Scanpix/LETA

Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила в понедельник, что в Евросоюзе уже полностью вакцинированы от COVID-19, то есть сделали две прививки, 60% всего взрослого населения.

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"60% всех взрослых в ЕС в настоящее время полностью вакцинированы. Полная вакцинация защищает нас от COVID-19 и его вариантов", - написала глава Еврокомиссии в своем твиттере.

В конце июля она объявила, что Европейский союз выполнил свою программу-минимум по вакцинации от COVID-19 – привить до августа хотя бы одной дозой вакцины 70% взрослого населения ЕС.

"ЕС сдержал слово и выполнил свое обязательство. Наша цель состояла в том, чтобы в июле защитить 70% взрослого населения Европейского союза хотя бы одной прививкой. Сегодня мы достигли этой цели. А 57% взрослых уже имеют полную защиту двойной вакцинацией", - заявила 27 июля глава ЕК.

Она подчеркнула, что эти цифры ставят Европу в число мировых лидеров вакцинации. ЕС начал кампанию с запозданием, но процесс наверстывания был успешным.

При этом фон дер Ляйен призвала европейцев продолжать усилия и привиться всем по возможности, учитывая высокую опасность распространившегося варианта вируса "дельта".

Source

Интерфакс

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Интерфакс

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Коронавирус Вакцинация
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