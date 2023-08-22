В ЕС призвали продлить временную защиту беженцев из Украины

Правозащитная организация Pro Asyl, занимающаяся поддержкой соискателей убежища в Германии, призвала Евросоюз как можно быстрее продлить действие директивы о временной защите для украинских беженцев, срок действия которой истекает в марте 2024 года. Об этом сообщает газета Neue Osnabrücker Zeitung во вторник, 22 августа.

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"Министры внутренних дел ЕС должны официально принять это решение как можно быстрее, чтобы люди были в большей безопасности, а власти могли подготовиться соответствующим образом", — завили правозащитники, назвав иное развитие событий "абсурдом" на фоне продолжающейся войны.

Немецкие города нуждаются в юридической определенности



С аналогичным призывом выступила Конференция немецких городов, объединяющая несколько тысяч муниципалитетов Германии. "Городам срочно необходимы гарантии того, что директива ЕС будет продлена и создаст юридическую определенность в отношении статуса проживания беженцев из Украины. Это доказало свою эффективность и значительно облегчило работу на месте", — заявил управляющий директор организации Хельмут Деди, который также призвал сделать систему распределения финансирования между городами более гибкой.

Глава крупнейшего в Германии иммиграционного ведомства в Берлине Энгельхард Мазанке также указал, что продлить действие директивы необходимо, не дожидаясь ее окончания в марте. "Украинцы, живущие здесь, хотят знать это сейчас. Это понятно, потому что, например, для получения разрешения на субсидируемое жилье нужен вид на жительство сроком на один год", — сказал Мазанке.

Временная защита ЕС для беженцев из Украины



Директива о временной защите для беженцев из Украины была задействована в ЕС через несколько дней после российского вторжения в страну. Система была разработана после войн на Балканах в 1990-х и начале 2000-х. Ее цель — не допустить перегрузки систем предоставления убежища при массовом притоке беженцев на территорию ЕС. Фактически люди, бегущие от войны, получают вид на жительство быстро и без бюрократических процедур.

Директива уже дважды автоматически продлевалось на шесть месяцев и теперь действует до 4 марта 2024 года. Третьего автоматического продления она не предусматривает. Министры внутренних дел стран ЕС должны проголосовать за это по предложению Еврокомиссии.