В ЕС призвали Россию расследовать торговлю фальшивыми Covid-сертификатами в Восточной Европе

В Европейском Союзе призвали российские власти расследовать случаи предполагаемой торговли европейскими Covid-сертификатами на русскоязычных площадках в даркнете, пишет агентство РБК во вторник, 2 ноября.

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В российском представительстве Евросоюза в ответ на запрос издания заявили, что очень серьезно относятся к сообщениям о возможных случаях мошенничества, и напомнили о запрете фальсификации документов, включая российские QR-коды и европейские цифровые сертификаты о вакцинации.

"Европейский Союз продолжит внимательно следить за этим вопросом, и в случае необходимости будут предприняты надлежащие меры. Если возникают подозрения в мошенничестве, ЕС ожидает, что страны, в которых это имеет место, в том числе Россия, будут принимать меры для расследования этих подозрений и реагирования на них", — заявили в диппредставительстве.

Предполагаемая торговля европейскими цифровыми сертификатами в даркнете

Накануне РБК со ссылкой на российскую IT-компанию "Лаборатория Касперского" сообщило о продаже в теневом сегменте интернета европейских сертификатов вакцинации. В объявлениях на русском и английском языках мошенники обещают внести сведения о клиенте в европейскую базу данных и присвоить ему европейский QR-код о пройденной вакцинации, пишет издание. По его данным, потенциальным клиентам предлагают выбрать страну вакцинации (одно из государств Восточной Европы) и препарат (AstraZeneca, BioNTech/Pfizer, Johnson & Johnson или Moderna).

Средняя стоимость таких услуг составляет 300 долларов США, а оплата за поддельные сертификаты вакцинации принимается в том числе в криптовалюте.

Цифровые сертификаты ЕС

С 1 июля в 27 странах Евросоюза, а также Исландии, Лихтенштейне, Норвегии и Швейцарии действуют цифровые Covid-сертификаты. Они делятся на три вида — подтверждающие вакцинацию от коронавируса SARS-CoV-2, отрицательный тест на наличие возбудителя инфекции или выздоровление после перенесенной болезни.

Еврокомиссия 2 августа признала сертификаты, выданные в Ватикане и Сан-Марино, эквивалентными цифровому ковид-сертификату ЕС. Однако это решение не означает признание российской вакцины от Covid-19 "Спутник V" в Евросоюзе, указали в ЕК. Этот препарат уже используется, в частности, в Сан-Марино. Каждое государство-член ЕС само должно решить, отменяет ли оно ограничения для людей с сертификатами о прививках вакцинами, не имеющими разрешения для использования в Евросоюзе, отметили в Брюсселе. Кроме того, в августе ЕС признал украинские сертификаты о вакцинации от Covid-19.

В начале октября сообщалось, что Россия до сих пор не предоставила Еврокомиссии документы, необходимые для взаимного признания сертификатов вакцинации от Covid-19. Посол ЕС в России Маркус Эдерер (Markus Ederer) сообщил РБК, что Брюссель передал министерству здравоохранения РФ требования к таким документам еще в июле.