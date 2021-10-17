В ЕС растет число соискателей убежища
Foto: SIPA/Scanpix/LETA

По данным ведомства EASO, в августе этого года в Европе было подано на 40 процентов больше прошений об убежище, чем годом ранее. А число заявок от граждан Афганистана достигло пика.

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Число соискателей убежища в Европейском Союзе значительно растет, согласно данным Европейского бюро по вопросам предоставления убежища (European Asylum Support Office — EASO), в том числе из-за рекордного количества заявок от афганских беженцев. В августе 2021 года страны ЕС зарегистрировали около 56 000 ходатайств о предоставлении международной защиты, сообщают издания концерна Funke Mediengruppe в воскресенье, 17 октября, со ссылкой на исполнительного директора EASO Нину Грегори. Это на 16 000 заявок, или 40 процентов больше, чем в августе 2020 года.

По словам Грегори, август стал третьим месяцем подряд, когда фиксируется значительное увеличение числа прошений о предоставлении убежища. "Таким образом, в Европе мы почти достигли уровня докоронавирусных времен по ходатайствам о предоставлении убежища", — сказала глава EASO. Она добавила, что только граждане Афганистана подали в августе порядка 10 000 прошений об убежище в Евросоюзе. Это является рекордным показателем и на 38 процентов больше, чем месяцем ранее.

Такой рост соискателей объясняется большим количеством заявок от граждан Афганистана — как тех, которые были эвакуированы по воздуху из Кабула после захвата там власти радикальным исламистским движением "Талибан", так и тех, кто уже некоторое время живет в Европе и вновь подает прошение о предоставлении убежища, объяснила глава EASO. "Пока мы не наблюдаем никаких перемещений афганцев в Европу из Афганистана", — отметила она. Однако, по словам Грегори, ее ведомство внимательно следит за ситуацией в соседних с Афганистаном странах, где сотни тысяч человек ищут защиты. "Мы должны готовиться к тяжелой ситуации с миграцией из Афганистана в Европу", — предупредила она.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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Афганистан Евросоюз Талибан
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