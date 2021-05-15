В ЕС сочли эскалацией список РФ с "недружественными" странами
Foto: Zuma Press/Scanpix/LETA

ЕС считает "очередным шагом в направлении эскалации" решение России ввести список "недружественных" иностранных государств. Такое заявление сделал 14 мая в Twitter председатель Евросовета Шарль Мишель.

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ЕС считает "очередным шагом в направлении эскалации" решение России ввести список "недружественных" иностранных государств. Такое заявление сделал в пятницу, 14 мая, в Twitter председатель Евросовета Шарль Мишель.

По его мнению, подобное решение Москвы "подрывает дипломатические отношения".

Мишель выразил уверенность, что усилия "расколоть ЕС — тщетны", добавив, что Чехия может рассчитывать на абсолютную солидарность со стороны Брюсселя.

Москву призвали соблюдать Венскую конвенцию

"Мы призываем Россию полностью соблюдать Венскую конвенцию" о дипломатических сношениях, подчеркнул глава Евросовета.

Ранее, 14 мая, на официальном портале правовой информации был обнародован список государств, которые в Москве воспринимают как "недружественные". В него вошли пока всего две страны — США и Чехия. Документ предусматривает, в частности, что дипломатическая миссия Чехии в России будет вправе принимать на работу не более 19 лиц, находящихся на территории РФ, посольство США — ни одного.

Дипломатические конфликты с РФ

Дипломатический конфликт России с США и несколькими странами Европы обострился несколько недель назад. Так, 17 апреля власти Чехии сообщили о высылке 18 сотрудников посольства РФ в связи с данными о причастности российских спецслужб к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице в октябре 2014 года. В ответ РФ объявила о выдворении 20 сотрудников чешской дипмиссии.

До этого, 15 апреля, США ужесточили санкции в отношении Кремля, в том числе выслали десять российских дипломатов. В качестве ответной меры МИД РФ заявил о высылке 10 сотрудников посольства Соединенных Штатов.

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Source

Deutsche Welle

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Source

Deutsche Welle

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