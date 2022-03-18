В ЕС уточнили, кому запрещено ввозить товары роскоши в Россию

Ввозить в Россию товары роскоши, попавшие под четвертый пакет санкций за войну РФ против Украины, запрещено не только юридическим, но и для физическим лицам.

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Запрет на ввоз в Россию ряда продуктов роскоши из Евросоюза распространяется не только на юридических, но и на физических лиц. Об этом корреспонденту DW сообщил источник в структурах ЕС в пятницу, 18 марта.

"Физическим лицам не разрешается покупать в ЕС продукты роскоши, перечисленные в дополнении XVIII, и брать их с собой в Россию для личного пользования", — заявил чиновник. В этом дополнении к решению Совета ЕС о четвертом пакете санкций за войну России против Украины содержатся 22 категории товаров роскоши, которые нельзя ввозить в Россию.

По словам собеседника DW, введенные санкции предусматривают, что перечисленные товары "не должны продаваться, поставляться, передаваться или экспортироваться" в Россию. "Следовательно, из-за того, что санкции в силе и таможня в ЕС контролирует, перечисленные товары не могут попасть в Россию", — уточнил он.

"Таможенные органы государств-членов ЕС прилагают все усилия к тому, чтобы применять санкции надлежащим образом, даже если это означает усиление контроля. Этот контроль проводится независимо от вида транспорта или пункта отправления транспортного средства, перевозящего товары", — объяснил источник DW.

Что запрещено ввозить в Россию

Четвертый пакет санкций за войну РФ против Украины запретил ввозить из ЕС в Россию, в частности, икру, трюфели, вина и другой алкоголь; сигары, парфюмерную продукцию и косметику; кожаные изделия, включая сумки, одежду и обувь; ковры, драгоценные камни и украшения из золота и серебра; посуду и хрусталь, часы.

Ограничения распространяются на эти товары, если их цена превышает 300 евро за одну единицу. Для некоторых других категорий товаров порог выше: 750 евро для электроприборов, 1000 — для аудио- и видеоаппаратуры, 50 тысяч — для автомобилей и других транспортных средств.