В Эстонии 1321 новый случай Covid-19, в Литве - 390

В Эстонии выявлен 1321 новый случай Covid-19, доля положительных результатов составила 19,5%, передает LETA. В свою очередь в Литве подтверждено 390 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались шесть человек.

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Всего за сутки в Эстонии проведены 6764 анализов.

Кумулятивная заболеваемость в Эстонии за последние 14 дней составляет 1309 случаев на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов - 18,5% общего количества тестов.

В Литве за последние 7 дней в среднем выявлялось 437 случаев в сутки. С начала пандемии в Литве зарегистрировано 202 214 случаев Covid-19. От коронавируса скончались 7138 человек.