В Эстонии 1586 новых заболевших Covid-19, в Литве 589

За минувшие сутки в Эстонии сделано 8530 тестов на коронавирус, первичный позитивный результат дали 1586 тестов (18,6%), скончались 15 человек. В Литве проведен 6371 модекулярный (ПЦР) тест и 852 антигенных теста, подтверждено 589 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 13 человек.

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Кумулятивная заболеваемость в Эстонии за последние 14 дней составляет 1466,17 на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов — 19,5%. В Литве за последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей составил 220 случаев. Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 6,8%.

За сутки в больницах Эстонии открыли 104 новых историй болезни Covid-19, на больничном лечении 670 пациентов. В Литве госпитализировано 67 больных c Covid-19.

В Эстонии от Covid-19 привиты 127 829 человек, обе дозы вакцины получил 52 571 человек. Две дозы прививки в Литве получили 97 883 человека.