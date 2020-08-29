В Эстонии 20 новых случая коронавируса, в Литве — 29
Foto: AFP/Scanpix/LETA

За минувшие сутки в Эстонии выявили 20 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, а в Литве — 29.

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В Ида-Вирумаа за сутки прибавилось 13 положительных тестов, в Харьюмаа — 4, в Тартумаа и Лаэне-Вирумаа — по одному, следует из статистики Департамента здоровья. В одном случае место жительство человека не указано в Регистре народонаселения, сообщает BNS.

По данным Delfi.lt, в Литве 12 случаев выявлено в Вильнюсском уезде, 7 — в Каунасском уезде, 5 случаев — в Паневежском уезде, 3 — в Клайпедском уезде, по 1 — в Алитусском и Тельшяйском уездах. Было зарегистрировано 3 привозных случая из Украины, Великобритании и Италии. 11 случаев связаны с ранее зарегистрированными случаями заболевания. Обстоятельства заражения других пока неизвестны.

С зимы в Эстонии в связи с коронавирусом умерли 64 человека, а заболели 2363 человека. В Литве заболевших 2839, умерших — 86.

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