В Эстонии 21 новый случай заболевания Covid-19, в Литве 11 случаев

В Эстонии вторые сутки подряд растет заболеваемость новым коронавирусом. В пятницу был выявлен 21 новый случай заражения. В Литве констатированы 11 новых случаев Covid-19.

Во время чрезвычайной ситуации в Латвии все материалы DELFI о Covid-19 можно читать бесплатно.

Больше половины новых случаев заболевания в Эстонии приходятся на Таллин и его окрестности. Шесть случаев связаны с рабочим местом, три случая заражения произошли в кругу семьи и только в трех случаях источник заражения неизвестен.

Очагом стало пищевое предприятие Lunden Food OÜ, где заболели 13 сотрудников. Работа предприятия не остановлена, администрация вводит дополнительные меры предосторожности. Руководитель отдела экстренной медицины департамента здравоохранения Мартин Кадай не видит причин для паники. Он указал, что в Эстонии до сих пор низкий фон заболеваемости и нужно отслеживать заболеваемость на протяжении более длительного времени.

В Литве зафиксированы 11 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего в стране Covid-19 заболели 1705 человек, 304 из них продолжают болеть. С 1 июня в стране зарегистрированы восемь привозных случаев заражения.

Как уже сообщалось, в Латвии в пятницу был выявлен только один новый случай заболевания Covid-19.