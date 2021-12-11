В Эстонии 456 новых случаев Covid-19, в Литве –1592
Foto: AFP/Scanpix/LETA

За сутки в Эстонии проанализированы 5583 результата тестов на Covid-19, позитивный результат дали 456 тестов. 302 теста принадлежат не вакцинированным или не завершившим курс вакцинации, а 154 - вакцинированным.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По состоянию на утро субботы с коронавирусом госпитализированы 267 пациента, за сутки скончались трое пожилых людей, зараженных Covid-19.

Стационарное лечение из-за тяжелого течения Covid-19 требуется 183 пациентам, из них 154 (84%) не вакцинированы, а у 29 пациентов (16%) завершен курс вакцинации. За сутки в больницах открыли 34 новых историй болезни.

Скончались трое зараженных Covid-19: 74-летняя женщина, 75-летняя женщина и 87-летний мужчина.

В Литве Covid-19 заразились 1592 человека, 15 человек скончались, сообщил в субботу Департамент статистики.

Накануне выполнено 17 312 анализов, доля положительных тестов составила 9,2%.

С начала пандемии коронавирусная инфекция в Литве диагностирована у 489 673 человек. От Covid-19 умерло 6 956 человек.

В настоящее время в больницах проходит лечение 1261 пациент с коронавирусом, 122 из которых находятся в реанимации.

По данным Департамента статистики, 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения в Литве снизился до 822,1.

Всего в Литве от Covid-19 вакцинировано 1 889 350 человек, в том числе у 1 369 713 курс вакцинации завершен. Ревакцинацию прошли 433 672 человека.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать комментарии Комментировать
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Dokobit Article Novembris RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Кофе Costa Coffee теперь доступен и в Wolt
Престижная награда Energy Globe Award присуждена Управлению Рижского Свободного порта
Что поможет сэкономить время на работе и в повседневной жизни?
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи
Инструменты поддержки – не волшебная палочка. Домашнюю работу необходимо сделать самим
Больше двигаться и улыбаться: тестируем новые смарт-часы Huawei
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле