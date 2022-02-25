В Эстонии 5015 новых случаев коронавируса, в Литве - 6193

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 8116 результатов тестов на Covid-19, позитивный результат дали 5015 из них.

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По состоянию на утро пятницы на лечении в больницах из-за тяжелого течения Covid-19 находятся 675 пациентов. Лечение из-за тяжелой формы Covid-19 требуется 328 госпитализированным, из них 198 человек (60,4%) не вакцинированы, а у 130 человек (39,4%) завершен курс вакцинации.

За сутки в больницах открыли 61 новую историю болезни, в 43 случаях госпитализация требовалась из-за симптомов Covid-19. За последние 10 дней с симптомами Covid-19 госпитализировались в среднем по 45 пациентов в день.

Скончались девять человек с коронавирусом в возрасте от 71 до 94 лет. Четверо из скончавшихся не были вакцинированы.

За минувшие сутки в Литве было выявлено 6 193 новых случая заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 26 человек, сообщил в пятницу Департамент статистики.

Из выявленных за минувшие сутки заболевших 5 265 случаев были первичным заражениями, 921 – вторичным, а 7 пациентов заразились в третий раз.

В больницах на лечении от Covid-19 находятся 1777 человек, что на тридцать меньше, чем сутками ранее, из них 99 в реанимации.

В общей сложности в Литве с начала пандемии Covid-19 заболели хотя бы один раз 891,5 тыс. человек, от этой болезни умерло 8 368 человек.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей уменьшился и составил 3333,4 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляла 50,1%.

Все скончавшихся от Covid-19 за сутки были старше 40 лет, почти половина из них были старше 80 лет, полностью привитыми из них были трое.