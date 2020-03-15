В Эстонии 56 новых случаев заболевания COVID-19

В Эстонии на вечер 15 марта зафиксирован 171 случай заболевания новым коронавирусом COVID-19. За сутки выявлено 56 новых случаев, передает rus.ERR.ee.

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Всего в Эстонии проверены 1133 человека. Там тестируют пациентов уже с легкими симптомами, делая упор на группах риска, работниках здравоохранения и других жизненно важных сфер.

12 марта Эстония объявила о чрезвычайном положении в стране. Оно будет в силе, по крайней мере, до 1 мая. В стране закрыты школы, вузы, запрещено проведение публичных мероприятий, введен запрет на въезд иностранцам, а с 17 марта все прибывающие в Эстонию должны будут провести две недели в изоляции.