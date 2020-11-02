В Эстонии 61 новый случай Covid-19, в Литве - 837 случаев и четыре смерти

За минувшие сутки в Эстонии проведены 1056 первичных тестов на Covid-19, 61 результат оказался положительным, передает LETA. В Литве выявлены 837 новых больных коронавирусом, четыре человека скончались.

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Заболеваемость в Эстонии за последние 14 дней составляет 72,31 на 100 000 населения, доля положительных результатов тестов - 4,5%. По состоянию на 2 ноября в больницах находятся 47 пациентов с Covid-19, двое подключены к аппарату ИВЛ. Из больниц не был выписан ни один пациент.

В Литве были проведены 4108 анализов, из них 837 оказались положительными. 256 случаев зафиксированы в Вильнюсе, 186 в Каунасе и 136 в Клайпеде. Большинство новых больных контактировали с уже известными пациентами Covid-19. Четыре скончавшихся человека были в возрасте от 60 до 99 лет.