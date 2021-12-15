В Эстонии 658 новых случаев Covid-19, скончался один человек

За сутки в Эстонии проанализированы 7425 результатов тестов на Covid-19, позитивный результат дали 658 из них. 425 человек с позитивным результатом теста не вакцинированы, у 233 завершен курс вакцинации.

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По состоянию на утро среды госпитализированы 269 пациентов с коронавирусом, за сутки скончалась пожилая женщина с коронавирусом.

Госпитализация из-за тяжелой формы Covid-19 требуется 175 пациентам, из них 145 (82,9%) не вакцинированы, а у 30 человек (17,1%) завершен курс вакцинации. За сутки в больницах открыты 35 новых историй болезни.

В Эстонии установлено 70 случаев коронавируса, где генотипирование указывает на потенциальный омикрон-штамм, в шести случаях омикрон-штамм подтвержден секвенированием.