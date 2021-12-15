В Эстонии 658 новых случаев Covid-19, скончался один человек
Foto: Viesturs Radovics, DELFI

За сутки в Эстонии проанализированы 7425 результатов тестов на Covid-19, позитивный результат дали 658 из них. 425 человек с позитивным результатом теста не вакцинированы, у 233 завершен курс вакцинации.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По состоянию на утро среды госпитализированы 269 пациентов с коронавирусом, за сутки скончалась пожилая женщина с коронавирусом.

Госпитализация из-за тяжелой формы Covid-19 требуется 175 пациентам, из них 145 (82,9%) не вакцинированы, а у 30 человек (17,1%) завершен курс вакцинации. За сутки в больницах открыты 35 новых историй болезни.

В Эстонии установлено 70 случаев коронавируса, где генотипирование указывает на потенциальный омикрон-штамм, в шести случаях омикрон-штамм подтвержден секвенированием.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать комментарии Комментировать
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Dokobit Article Novembris RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Престижная награда Energy Globe Award присуждена Управлению Рижского Свободного порта
Модные тенденции: советы стилиста для праздничных нарядов
Инструменты поддержки – не волшебная палочка. Домашнюю работу необходимо сделать самим
Кофе Costa Coffee теперь доступен и в Wolt
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt
Что поможет сэкономить время на работе и в повседневной жизни?
Больше двигаться и улыбаться: тестируем новые смарт-часы Huawei
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи