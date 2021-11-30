В Эстонии 724 новых случая Covid-19, в Литве - 1701

За сутки в Эстонии проанализировали 6816 тестов на "Covid-19", позитивный результат дали 724 теста. 454 человека с позитивным результатом теста не вакцинированы, а у 270 завершен курс вакцинации.

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По состоянию на утро вторника госпитализированы 296 пациентов с коронавирусом, скончались два человека.

244 пациентам требуется стационарное лечение из-за тяжелой формы "Covid-19", из них 183 пациента (75%) не вакцинированы, а у 61 пациента (25%) завершен курс вакцинации. За сутки в больницах открыли 27 новых историй болезни.

Скончались два человека с коронавирусом: женщины в возрасте 51 и 93 лет.

В Эстонии две дозы вакцины от Covid-19 получили 59,2% населения.

За минувшие сутки в Литве выявлен 1701 новый случай заражения коронавирусом, скончались 15 человек, сообщил во вторник Департамент статистики. Среди умерших 12 человек были не привиты или привиты не полностью.

В больницах Литвы проходят лечение 1355 пациентов с Covid-19, 127 из них находятся в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 12,5 тыс. молекулярных (ПЦР) тестов и 11,9 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей снизился в Литве до 864 случаев. Этот показатель сокращается четвертую неделю подряд. Доля положительных ответов среди тестов снизилась до 9,8%.

С начала пандемии Covid-19 в Литве заразились 470 тыс. человек, скончались 6,7 тыс.