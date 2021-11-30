В Эстонии 724 новых случая Covid-19

За сутки в Эстонии проанализировали 6816 тестов на "Covid-19", позитивный результат дали 724 теста. 454 человека с позитивным результатом теста не вакцинированы, а у 270 завершен курс вакцинации.

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По состоянию на утро вторника госпитализированы 296 пациентов с коронавирусом, скончались два человека.

244 пациентам требуется стационарное лечение из-за тяжелой формы "Covid-19", из них 183 пациента (75%) не вакцинированы, а у 61 пациента (25%) завершен курс вакцинации. За сутки в больницах открыли 27 новых историй болезни.

Скончались два человека с коронавирусом: женщины в возрасте 51 и 93 лет.

В Эстонии две дозы вакцины от "Covid-19" получили 59,2% населения.