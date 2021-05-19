В Эстонии британские солдаты подрались с местными жителями

Серьезная стычка между британскими солдатами и местными жителями, произошедшая в эстонском городе Тапа, подняла вопрос о поведении солдат союзников в общественных местах. Сообщений о том, что британские солдаты склонны нарушать общественный порядок в Тапа, пришло много, пишет Virumaa Teataja.

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В субботу вечером в центре Тапа произошла драка, в которой участвовали как минимум четыре местных и шесть-восемь британских солдат. Свидетель, пожелавший остаться анонимным, сказал, что ссора началось около кафе Tapa Pitsakohvik и продолжилась у магазина Grossi, где переросла в драку.

"К сожалению, в драку втянули женщину, которую также избили солдаты. Всего в драке приняли участие три женщины, две девушки явно пошли защищать свою подругу от солдат", — сказал местный житель, но добавил, что не видел никаких очевидных травм.

Поскольку стороны достигли соглашения до приезда полиции, никакого дела против кого-либо возбуждено не было, по крайней мере, на начальном этапе.

Однако в редакцию Virumaa Teataja поступило несколько сообщений о пьяных британских солдатах, которые курят на территории школы и дерутся.

Директор Тапаской гимназии Эльму Коппельманн рассказал, что видел, как британские солдаты курили на стадионе на территории школы. "Когда завхоз пошел к ним, чтобы запретить это, солдаты быстро отреагировали и погасили сигареты", — сказал Коппельманн, добавив, что территория школы определенно не то место, где можно дымить.

"Тренирующиеся мальчики много раз говорили о том, что они видели, как британские солдаты дерутся друг с другом", — сказал директор, который также является тренером по гандболу.

Кроме того, Коппельманн видел, как солдаты едут на машинах по полосе встречного движения и шумят в пьяном виде в общественных местах, например в магазине. "Я ни в коем случае не против солдат союзников, но такие выходки недопустимы. Такого хаоса в Тапа еще не было", — сказал он.

Волостной старейшина Тапа Рихо Телль сказал, что ему известно о выходках солдат, и он общался с командиром британского контингента, несущего службу в Тапа. "Мы посоветовались, как предотвратить в будущем подобные столкновения в городе. Насколько я знаю, сейчас берут солдат и говорят о том, как следует вести себя в местном культурном пространстве, что разрешено, а что нет", — пояснил он.

Подробностей субботних событий волостной старейшина не знает. "Кажется, там слово за слово произошла драка, один говорит одно, другой другое. Я не судья", — сказал Телль.

С другой стороны, менеджер отдела кадров Tapa Pitsakohvik Виктория Хедман не согласна с тем, что британские солдаты слишком напиваются или ссорятся с местными жителями.

"Британские мальчики всегда вежливы и милы, с ними не было проблем. Они спрашивают, продолжают ли мальчики вести себя должным образом, и следят за их поведением", — сказал Хедман, добавив, что военная полиция также время от времени проверяет солдат.

Хедман не смогла описать субботние приключения.

"Я сама была в ту ночь на работе и могу подтвердить, что драка происходила не на территории нашего кафе, и поэтому я не могу комментировать ситуацию, которая произошла в другом месте", — сказала Хедман.

Несмотря на обещания, представитель британского контингента не отправил комментарий по поводу произошедшего в Virumaa Teataja в конце рабочего дня. Генштаб Сил обороны также не ответил на запрос.