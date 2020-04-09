В Эстонии частично восстановят учебу в школе с 15 мая

Правительство Эстонии поддержало план министра образования Майлис Репс в случае ослабления эпидемии Covid-19 восстановить в школах с 15 мая учебную работу в свободной форме. До 15 мая сохраняется дистанционное обучение, пишет портал Err.ee.

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Согласно одобренному плану, экзамены по окончанию основной школы отменяются, у выпускников 12-го класса будет два госэкзамена в конце мая — начале июня: эстонский язык и математика.

После 15 мая пройдут консультации к госэкзаменам. Результаты госэкзаменов станут известны 30 июня.

План Майлис Репс воплотится в жизнь, если эпидемия пойдет на спад.

"Школы должны так преобразовать учебную работу, чтобы дети учились в небольших группах, и нужно соблюдать все действующие ограничения. Мы пустим детей в школу только в том случае, если там будет обеспечена их безопасность, — сказала Репс. — Кроме того, должны быть решены вопросы, связанные с транспортом и школьным питанием".

После 15 мая и до начала летних каникул школы смогут в более свободной форме заняться развитием детей, например уделить время разносторонним компетенциям — общению, ценностным и социальным компетенциям, проведением развивающих бесед, тематических дней и так далее.