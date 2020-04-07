В Эстонии число умерших с Covid-19 выросло до 21

В период с 6 по 7 апреля в Эстонии выявлено 42 новых случая заражения коронавирусом, умерли за сутки два человека - 92-летний мужчина, который проходил лечение в Ида-Вируской центральной больнице, и 84-летняя женщина, находившаяся в Курессаареской больнице. Об этом пишет rus.err.ee.

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В общей сложности за последние 24 часа было сделано 1684 теста на коронавирус, 2% из которых оказались положительными, сообщил во вторник Департамент здоровья.

В Харьюском уезде выявили 18 новых случаев заражения Covid-19, на Сааремаа - 13, в Пярнуском уезде - 3. В Пярнумаа, Рапламаа, Ляэне-Вирумаа и Ида-Вирумаа выявили по 2 новых случая заражения коронавирусом, в Тартуском уезде - один. Определить место проживания еще одного пациента, у которого диагностировали коронавирус, пока не удалось.

С начала эпидемии по положению на утро 7 апреля в Эстонии было проведено 23 546 тестов, из которых 1149 или 5% были положительными. 38% зараженных - жители Сааремаа, 31% - Харьюмаа.

В больницах из-за коронавируса находятся 130 человек, 12 из них нуждаются в искусственной вентиляции легких. С начала эпидемии 69 человек были выписаны из больниц, умерли 21, из которых двое - за последние сутки.