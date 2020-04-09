В Эстонии Covid-19 заразились 102 медика. После смерти коллеги персоналу больницы нужна помощь

8 апреля больница в Курессааре сообщила о смерти своей санитарки. Это первый случай в Эстонии, когда коронавирус унес жизнь медицинского работника. Женщине было 53 года.

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Подробности данного случая не разглашаются, но член правления Курессаареской больницы и начальник ее лечебной части Эдвард Лаане сообщил, что когда скорая помощь приехала к женщине домой, она была уже в очень тяжелом состоянии, и в больнице не удалось спасти ее жизнь.

"Я обращаюсь ко всем: если самочувствие резко ухудшается и вы чувствуете затруднения с дыханием, то нужно сразу же вызывать скорую. Без промедления", — призвал Лаане.

Лаане отметил, что смерть медработника для коллег психологическим ударом. "Это напугало людей. Скорая помощь в самом деле шокирована. Требуется психологическое восстановление", — сказал врач.

Кризисный штаб проведет в четверг для сотрудников больницы курс психологической поддержки "Замечай себя и коллег".

Глава медицинской части кризисного штаба Аркадий Попов сообщил, что сейчас в Эстонии у 102 медработников диагностирован коронавирус. "На данный момент можно сказать, что львиная часть работников сферы здравоохранения здорова, а инфекционный контроль в больницах эффективен", — сказал Попов и выразил надежду, что положительная динамика в статистике заболеваемости продолжится.

Всего из персонала Курессаареской больницы зараженными с начала кризиса оказались 67 человек, часть из них уже вернулась на работу, часть — находится дома на карантине. Сейчас на стационарном лечении — один медработник больницы.

"Массовой госпитализации в последние дни не было", — отметил Лаане, по оценке которого, введенные ограничения как на Сааремаа, так и в стране в целом, оказали свое влияние. "Меры работают, но расслабляться нельзя. Пик заболеваемости спрогнозировали на 17-20 апреля, давайте дождемся этой даты", — сказал Лаане, добавив, что сегодняшняя ситуация может оказаться затишьем перед бурей.