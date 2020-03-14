В пятницу в лабораториях было выявлено 68 инфицированных коронавирусом, что означает, что на сегодняшний день в Эстонии диагностировано 109 случаев заболевания, пишет агентство ELTA.

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Из них 54 (50%) находятся в Харьюмаа, 31 (28%) на Сааремаа, 9 (8%) в Выруском уезде, 6 (7%) в Тартуском уезде, 6 (6%) в Пярнуском уезде и 3 (6%) в Вирумаа. Департамент здоровья обращает внимание на то, что статистика по уездам основана на первичных данных лаборатории, то есть оно связано с данными о месте жительства по регистру населения, и следовательно, статистика по уездам может измениться во время последующей проверки.

Наряду с тем, в Литве зафиксирован один новый случай заражения (в Клайпеде). Эту информацию, как пишет литовский портал Delfi, подтвердил мэр города и министр здравоохранения.

Заболевший — студент, который 10 марта прилетел из Дании рейсом в Вильнюс. В Клайпеду молодой человек ехал на автобусе, поэтому существует риск заражения других пассажиров.