В Эстонии добавилось 436 новых случаев коронавируса, в Литве — 1344

За минувшие сутки в Эстонии сделано 4255 тестов на коронавирус, первичный позитивный результат дали 436 тестов (7,7%), скончались 11 человек с коронавирусом.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 512 на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов — 10%.

По состоянию на утро 22 апреля госпитализированы 418 пациентов с Covid-19, новых случаев коронавируса за сутки было 19. Средний возраст госпитализированных пациентов — 69 лет. Нуждающихся в лечении пациентов старше 60 лет в больницах 326, то есть 77%.

В Эстонии обе дозы вакцины от Covid-19 получили 295 744 человека.

За минувшие сутки в Литве подтверждено 1344 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 14 человек, сообщил в четверг Департамент статистики.

За минувшие сутки было проведено 11 968 молекулярных тестов (ПЦР) и 7450 антигенных тестов на Covid-19.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 528,6 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 6,1%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 237 950 случаев Covid-19.

От коронавируса в Литве скончались 3818 человек.