В Эстонии экс-министра будут судить за перевозку детей на служебном авто

В понедельник, 29 ноября Государственная прокуратура Эстонии предъявила бывшему министру образования и науки Майлис Репс обвинение в присвоении и мошенничестве, сообщает rus.delfi.ee.

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Согласно обвинению, Майлис Репс совершила присвоение, когда в качестве министра образования и науки давала распоряжения работникам министерства на выполнение заданий, связанных с её детьми. Помимо этого, Репс предъявлено обвинение в незаконном использовании топливной карточки министерства и покрытии расходов, связанных с празднованием своего дня рождения в помещениях министерства.

Также предъявлено обвинение в совершении мошенничества, в результате которого министерство приобрело желаемую кофейную машину домой Репс, покрывало расходы на полёты члена её семьи, оплачивало расходы на транспорт и проживание, связанные с мероприятием досуга, а также празднование юбилея Репс в ресторане.

Согласно обвинению, Майлис Репс за счёт имущества министерства покрыла личные расходы примерно на 7500 евро.

Со слов государственного прокурора Дениса Часовских, каждый государственный служащий обязан стоять за то, чтобы государственное имущество использовалось по назначению. ”Общество не должно терпеть растрату и, менее того, злоупотребление при обращении с государственным имуществом, что приносит вред государству с имущественной точки зрения, в то же время оказывает влияние на репутацию и надёжность всего государственного сектора. Действующие правила являются достаточно ясными, чтобы делать различия между своими и государственными нуждами, а также во избежание перекладывания личных расходов на государство”.

”Правовые нормы действительны для всех, и высокая позиция в иерархии государственной службы не даёт права корыстно изгибать эти нормы — напротив, этому сопутствует повышенное ожидание общества в части показательности служащего”, — добавил Часовских.

По словам главы бюро по борьбе с коррупционными преступлениями Центральной криминальной полиции Атса Кюбарсеппа, полиция начала делопроизводство, отталкиваясь от опубликованного в СМИ расследования.

„В ходе начатого делопроизводства о проступке выяснилось, что ненадлежащее использование государственного имущества происходило неоднократно и в большем размере, чем писали сначала, поэтому было основание далее расследовать этот случай в ходе уголовного производства. Мы понимали, что общественность хочет получить ответы, поэтому следствие провели как можно быстрее, при этом основательно проверив новые обстоятельства и доказательства, которые были установлены в ходе ведения делопроизводства", — сказал Кюбарсепп.