В Эстонии экспресс-тесты на коронавирус можно купить в аптеке
Foto: AFP/Scanpix/LETA

С понедельника, 22 марта, в аптеках можно приобрести экспресс-тесты на коронавирус — тесты, поступившие в продажу, разрешены только для профессионального использования, сообщает RusERR со ссылкой на "Актуальную камеру".

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"Купить этот тест может любой. То, что тест в продаже для профессионального использования, означает то, что перед его использованием нужно получить консультацию у профессионалов: как именно нужно этот тест делать, как читать результаты, чтобы человек не ошибся и не интерпретировал результаты теста неверно. Всё это может объяснить работник аптеки", — рассказала работник аптеки Apotheka Силья Мойк.

"На данный момент эти тесты ещё не прошли надлежащие исследования по безопасности для использования в домашних условиях и необходимые документы в европейские уполномоченные органы еще не представлены. Эти тесты не запрещено использовать, но мы советуем получить у медработников обучение по использованию. Конечно, это не делает человека профессионалом, но таким образом он хотя бы будет знать, как правильно использовать и толковать результаты теста", — пояснила заместитель директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма.

Аптекари предупреждают, что экспресс-тесты не заменяют PCR тест: если тест положительный, то нужно обратиться к семейному врачу и получить направление на тестирование, и то же самое нужно сделать, если тест негативный, но у человека проявляются сильные симптомы, при этом негативные результаты экспресс-теста не могут являться причиной для окончания самоизоляции.

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