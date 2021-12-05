В Эстонии госпитализированы 238 пациентов с коронавирусом, скончались восемь человек
Foto: DELFI

По состоянию на утро воскресенья в Эстонии госпитализированы 238 пациентов с коронавирусом, скончались восемь человек.

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200 пациентам требуется стационарное лечение из-за тяжелой формы Covid-19, из них 153 пациента (76%) не вакцинированы, а у 47 пациентов (24%) завершен курс вакцинации. За сутки в больницах открыли 18 новых историй болезни.

Скончались восемь человек с коронавирусом: мужчины в возрасте 67 и 75 лет, женщины в возрасте 77, 78 и 81 года, 81-летний мужчина и женщины в возрасте 82 и 95 лет.

За сутки проанализированы 4026 результатов тестов, позитивный результат дали 339 тестов. 209 человек с позитивным результатом теста не вакцинированы, а у 130 завершен курс вакцинации.

За сутки ввели 1969 доз вакцины, в том числе 392 первых дозы. По состоянию на утро воскресенья дополнительную или бустерную дозу вакцины получил 194 991 человек. Две дозы вакцины получили 59,7 процента населения.

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LETA

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LETA
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