В Эстонии ищут улетевший дирижабль: он может быть опасен для самолетов и машин

Около 13 часов в пятницу Центр тревоги Эстонии получил сообщение, что в Пайде на улице Таллинн отвязался и улетел дирижабль длиной 9,5 метров и шириной 2,5 метра. Полиция разыскивает воздушное судно как на суше, так и с воздуха.

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Об этом BNS сообщила пресс-служба департамента полиции и погранохраны. Неуправляемое воздушное судно может быть опасно для самолетов, а, упав на землю, помешать дорожному движению.

Полиция задействовала в поисках авиаотряд Департамента полиции и погранохраны, так как дирижабль может подняться на высоту до 9 км.