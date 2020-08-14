В Эстонии ищут улетевший дирижабль: он может быть опасен для самолетов и машин
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Около 13 часов в пятницу Центр тревоги Эстонии получил сообщение, что в Пайде на улице Таллинн отвязался и улетел дирижабль длиной 9,5 метров и шириной 2,5 метра. Полиция разыскивает воздушное судно как на суше, так и с воздуха.

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Об этом BNS сообщила пресс-служба департамента полиции и погранохраны. Неуправляемое воздушное судно может быть опасно для самолетов, а, упав на землю, помешать дорожному движению.

Полиция задействовала в поисках авиаотряд Департамента полиции и погранохраны, так как дирижабль может подняться на высоту до 9 км.

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LETA

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LETA
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