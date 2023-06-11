В Эстонии из-за лесного пожара перекрыта трасса Таллин - Пярну

В Эстонии на 171-м километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла закрыто движение из-за возгорания придорожного невысокого елового леса, сообщает агентство BNS со ссылкой на издание Rus.Postimees.

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Работы по тушению ведутся вблизи проезжей части, движение на этом участке закрыто из соображений безопасности

11 июня в 15.48 в эстонский Центр тревоги поступило сообщение о ландшафтном пожаре в Крундикюла в волости Хяэдемеэсте в Пярнумаа.

Движение из Пярну было временно перенаправлено с автозаправочной станции Häädemeeste Circle K на так называемую старую дорогу Раннаметса-Икла.

Транспортные средства, следующие из Риги, направляются налево на стоянку для грузовых автомобилей в Лемме через Хяэдемеэсте, а оттуда в сторону Пярну.

Дежурный пресс-секретарь эстонского Спасательного департамента Яано Вийа пока не может сказать, на какую площадь распространился огонь. Известно, что район возгорания ограничен, открытый огонь локализован и ведутся последующие работы по его тушению. "В данный момент ищутся очаги возгорания", – уточнил Вийа.

На тушение выехали спасатели из Хяэдемеэсте, Килинги-Нымме, Пярну-Яагупи и Пярну, а также добровольные спасатели из Тали. Всего выехало пять основных автомобилей, четыре цистерны, два мотовездехода, один квадроцикл и оперативный дежурный.