В Эстонии к охране границ привлекут ополченцев

В связи с временным восстановлением пограничного контроля на всей государственной границе департамент полиции и погранохраны (PPA) желает задействовать в охране государственной границы в течение следующего месяца ежедневно до 150 членов Кайтселийта, сообщил департамент в понедельник вечером.

Решением правительства по всей границе, включая границу между странами Шенгена, с 17 марта временно восстанавливается пограничный контроль.

"Целью является пресечение распространения коронавируса, чтобы защитить жителей Эстонии, и к охране границы мы привлечем наших хороших партнеров по сотрудничеству из Кайтселийта", — сказал заместитель генерального директора PPA Прийт Пяркна.

PPA задействовал Кайтселийт во ходе временного восстановления пограничного контроля в 2010 году во время саммита НАТО и в 2014 году во время визита президента США.

"Также вместе с Кайтселийтом в последние годы мы провели много общих учений. Во время таких крупных операций, как восстановление пограничного контроля на эстонско-латвийской границе, Кайтселийт является для нас важным партнером и подкреплением, и мы очень высоко ценим вклад каждого помогающего нам члена Кайтселийта", — сказал Пяркна.

Министерство внутренних дел передало сегодня Министерству обороны предложение привлечь к обеспечению безопасности на границе в течение следующего месяца до 150 членов Кайтселийта в день.