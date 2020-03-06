В Эстонии коронавирус обнаружен уже у 10 человек. Восемь из них летели одним рейсом Бергамо-Рига

Лаборатория Департамента здоровья выявила в пятницу утром заражение коронавирусом у пяти пассажиров рейса Бергамо-Рига. На данный момент уже заражены 10 человек.

У Департамента здоровья есть список людей, прилетевших 29 февраля рейсом Бергамо-Рига, со всеми инфицированными уже пообщались. Согласно оценке, они заразились коронавирусом в Северной Италии.

Департамент отмечает, что на данный момент все случаи заражения коронавирусом в Эстонии были завезены извне страны.

Департамент здоровья проверил 183 проб, из которых 10 оказались положительными и 173 отрицательными.

Если человек подозревает, что заболел коронавирусом, ему необходимо обратиться по телефону к своему семейному врачу или позвонить на телефон семейных врачей 1220. В случае появления более серьезных проблем со здоровьем (например, затрудненного дыхания), нужно позвонить на номер экстренной помощи 112.

Стоит подозревать коронавирус, если человек в последние 14 дней находился в регионе риска и имеет симптомы, характерные для данного заболевания. В противном случае это может быть грипп или гриппоподобный вирус, широко распространенный в Эстонии.