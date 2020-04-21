В Эстонии коронавирус унес жизни еще трех человек. Выявлено 17 новых зараженных

За последние сутки в Эстонии проанализировали 1289 тестов на вирус Covid-19, из которых 17 проб, или 1,3%, оказались положительными. Всего в Эстонии на сегодняшний день проведено 42 213 первичных тестов, из них 1552, или 3,7%, были положительными.

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По состоянию на утро 21 апреля в Эстонии из-за нового коронавируса нуждаются в стационарном лечении 124 человека, из которых 9 на управляемом дыхании. Из больниц выписано 169 человек.

За сутки поступила информация о трех умерших от Covid-19 людях: 80-летняя женщина в Ида-Вируской центральной больнице, 73-летний мужчина в Курессаареской больнице и 99-летняя женщина в доме престарелых Saaremaa Südamekodu. Всего в Эстонии от коронавируса умерло 43 человека.

По данным регистра народонаселения, за последние 24 часа местожительство 11 получивших положительный результат теста людей в Харьюмаа. В Пярнумаа и Тартумаа прибавилось по две, на Сааремаа и в Ярвамаа по одной положительной пробе. Положительных результатов теста в общей сложности больше всего в Харьюмаа (537), за ним следует Сааремаа (521). Положительных проб на Covid-19 прибавилось почти во всех возрастных группах: самый младший в возрастной группе 10-14 и самый старший в возрастной группе 75-79.