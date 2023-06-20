В Эстонии легализовали однополые браки

Парламент Эстонии принял закон, разрешающий двум совершеннолетним жителям страны вступать в брак независимо от их пола, сообщает ERR. Таким образом Эстония стала первой из стран Балтии, легализовавшей однополые браки.

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Однополые пары смогут заключить брак в Эстонии с 1 января 2024 года. Они также получат возможность усыновлять детей, в том числе один из супругов может усыновить ребенка другого. Тем не менее, закон подтверждает принцип о том, что у несовершеннолетнего может быть только два родителя, а права и обязанности в его отношении в первую очередь принадлежат биологическим отцу и матери.

Заключение брака даст однополым парам те же права и обязанности, что и разнополым супругам, в сферах получения пособий и медицинской помощи, распоряжения имуществом и в вопросах наследования. Например, это поможет избежать ситуации, когда в случае смерти своего партнера, не оставившего завещания, человек не может получить наследство. Также один супруг сможет принимать решения касательно здоровья другого, если тот находится без сознания или не способен выразить свое мнение.

Также у жителей Эстонии сохранится возможность независимо от пола заключать соглашение о партнерских отношениях и совместном проживании. Такой договор гарантирует сожителям право принимать решения касательно друг друга (например, при оказании медицинской помощи) и при необходимости получать пособия. Подписание соглашения также в дальнейшем упрощает процедуру заключения брака.

Законопроект одобрили 55 членов эстонского парламента. 34 депутата проголосовали "против", один воздержался, одиннадцать отсутствовали на заседании. Как пишет ERR, в ходе рассмотрения законопроекта представители консервативной оппозиции пытались сорвать выступление поддерживающего легализацию однополых браков депутата, из-за чего председательствующему приходилось призывать коллег к порядку.

"Это действительно исторический момент. Это момент, когда мы окончательно избавимся от советского пространства ценностей и культуры, когда мы сможем сказать, что люди Эстонии стали еще более свободными, чем были вчера. Это четкий сигнал нашим сестрам и братьям в Европе и во всем западном мире, что мы входим в единое с ними пространство ценностей и культуры", — заявил Эдуард Одинец, депутат от Социал-демократической партии.

"Для того, чтобы люди могли любить друг друга, не нужен никакой государственный статус. Во-вторых, все это указывание на то, что сегодня мы избавляемся от бремени советского прошлого… Ну, слушайте, у вас действительно менталитет людей, которые считают, что брак как союз между мужчиной и женщиной является каким-то специфическим явлением советской культуры?" — парировал член право-консервативной партии EKRE Варро Вооглайд.

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Принятие закона о равенстве браков приветствовала премьер-министр Кая Каллас. "Я горжусь своей страной. Мы строим общество, в котором уважают права каждого и в котором люди могут свободно любить", — написала она в Twitter.

"Хотя речь во многом идет о чисто технических изменениях в правовой сфере, мы не можем не отметить знаковость этих решений. Я надеюсь, что со временем и критики убедятся, что от этих шагов мы выиграли, а не проиграли. Единые права для всех — это нечто настолько элементарное, что дискуссия вокруг них по сути своей возвращает нас к первым годам после восстановления независимости. Я рада, что сегодня этот выбор в пользу заботящейся обо всех и прогрессивной Эстонии наконец был сделан", — считает министр социальной защиты Сигне Рийсало.

По данным эстонского Центра прав человека, в апреле 2023 года легализацию однополых браков поддерживали 53% жителей страны, легализацию однополых партнерств — 65% эстонцев.