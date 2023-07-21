В Эстонии могут запретить анонимныe SIM-карты

Министерство внутренних дел Эстонии собирается отправить на межведомственное согласование законопроект, запрещающий использование анонимных разговорных карт мобильной связи, пишет портал Err.ee.

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Вице-канцлер МВД Эстонии Вейко Коммусаар сообщил в передаче Reedene intervjuu на радиостанции Vikerraadio, что соответствующий законопроект был разработан в министерстве некоторое время назад, и теперь его в скором времени отправят на согласование.

"Вопрос не в том, что мы хотим у кого-то отобрать разговорные карты, а в том, что к разговорной карте должно быть прикреплено имя того, кому она принадлежит", — сказал Коммусаар.

Он пояснил, что в ходе уголовного производства полиция с разрешения суда может прослушивать телефонные переговоры людей или запрашивать данные о звонках задним числом. Однако работе правоохранительных органов мешает то, что потенциальные преступники пользуются разговорными картами с предоплатой и часто меняют телефоны. Кроме того, такие обезличенные разговорные карты активно используются мошенниками.

Если законопроект будет принят, то для покупки разговорной карты потребуется идентификация покупателя. "В контексте Европейского союза в этом нет ничего уникального. Мы одна из немногих стран, где существуют обезличенные телефонные карты", — сказал Коммусаар.

Проблема анонимных разговорных карт с небольшими перерывами обсуждается в Эстонии уже более 10 лет. В последний раз МВД и минэкономики выдвигали идею об их запрете три года назад. Тогда она вызвала активную дискуссию, в которой критики называли эту инициативу чрезмерным вторжением в частную жизнь, а ее сторонники утверждали, что это необходимо для борьбы с преступностью. В итоге правительство EKRE, Isamaa и Центристской партии отложило данную идею, заявив, что она нуждается в дополнительном анализе.

Стоит отметить, что в Латвии также велись разговоры о запрете покупать предоплаченные сим-карты без документов.