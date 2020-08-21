В Эстонии назвали TikTok угрозой для безопасности страны

Департамент государственной инфосистемы Эстонии запретил своим сотрудникам использовать в служебных телефонах приложение TikTok, так как считает его угрозой для безопасности страны, передает ERR.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Заведующий отделом департамента Тыну Таммер заявил, что решение о запрете TikTok основывается на полученной в июне и подтвердившейся позднее информации, что приложение собирает много сведений о пользователях, и о самом телефоне, что позволяет постоянно отслеживать местоположение устройства и хранящиеся в нем данные.

Глава службы инфобезопасности центра инфотехнологий при МВД Уко Валтенберг добавил, что министерство пока не запретило использование TikTok, но создало рабочую группу по оценке приложения.

Ранее президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы до 15 сентября китайская компания ByteDance, которая владеет TikTok, продала приложение американской стороне или избавилась от него. Свои требования Трамп объяснил тем, что TikTok принадлежит китайской компании, которая по закону должна передавать данные о пользователях властям КНР.