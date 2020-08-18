В Эстонии неподалеку от Таллина медведь напал на охотника
Foto: PantherMedia/Scanpix

Вчера в Арукюла, примерно в 20 км от Таллина, медведь напал на охотника, сообщает Eesti Päevaleht.

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Как пояснил заместитель исполнительного директора Союза охотников Андрес Лиллемяэ, охотничье общество Арукюла получило разрешение на охоту, поскольку молодой трехлетний медведь повадился разорять местные поля.

Убить зверя с первого выстрела охотникам не удалось. Поскольку раненого медведя в лесу оставлять было негуманно и небезопасно, охотники отправились на его поиски. Один из охотников нашел кровавый след и пошел по нему, пока не наткнулся на животное. Медведь, увидев человека, сразу напал на него. Мужчина выхватил висевший на поясе охотничий нож и убил зверя.

Лиллемяэ отмечает, что охотника, кроме четких действий, спасло то, что это был молодой медведь весом всего 75 кг. Прибывшие на место медики отвезли мужчину в больницу. Он получил некоторые травмы, но угрозы его жизни нет.

По данным союза, сейчас в Эстонии обитает около 1000 медведей. Сезон охоты длится с 1 августа до 31 октября. Разрешение на охоту выдается в случае, если медведь разоряет поля, лесные угодья или другое имущество.

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