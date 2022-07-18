Во второе правительство Каи Каллас вошли представители трех партий, которые поровну поделили между собой министерские портфели. До новых выборов в парламент Эстонии — восемь месяцев.
Новое правительство Эстонии сегодня принесло присягу перед депутатами парламента. Ранее обновленный состав кабинета министров был представлен президенту страны Алару Карису. Во время церемонии глава государства сравнил новое правительство с "пожарной командой или бригадой скорой помощи": "Нужно сделать так, чтобы дом не сгорел и пациент выжил".
Предыдущий кабинет министров работал с января 2021 года. Его сформировала коалиция из двух крупнейших партий в эстонском парламенте — "Партии реформ" и "Центристской партии". Возглавила правительство лидер "реформистов" Кая Каллас.
В начале июня Каллас в одностороннем порядке вышла из коалиции и исключила "центристских" министров из правительства. Поводом для такого решения стали разногласия между партнерами касательно государственных расходов. 14 июля Каллас официально заявила о своей отставке и роспуске правительства — это был формальный шаг для того, чтобы лидер "реформистов" смогла сформировать новый кабинет, сохранив свой пост.
Теперь правительство будет состоять из представителей трех партий. В новую коалицию, помимо реформистов во главе с Каллас, вошли социал-демократы и консервативная партия Isamaa ("Отечество") — вместе они представлены 56 депутатами из 101 в парламенте Эстонии. Впрочем, уже в марте следующего года в стране пройдут новые выборы.
Несмотря на то, что "Партия реформ" занимает 34 места в эстонском правительстве, а ее партнеры по коалиции в сумме только 22, министерские портфели они распределили поровну. "Реформистам" достались посты премьера, а также министров обороны, финансов, социальной защиты и сельского хозяйства. Социал-демократы возглавят министерства внутренних дел, здравоохранения и труда, экономики и инфраструктуры, культуры и окружающей среды. У Isamaa — министерства иностранных дел, образования и науки, предпринимательства и информационных технологий, государственного управления и юстиции.