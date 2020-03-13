В Эстонии объявлено чрезвычайное положение: коронавирус обнаружен уже у 27 человек

В связи с распространением пандемии коронавируса в мире и вероятным расширением распространения вируса на территории Эстонии, правительство на своем внеочередном заседании в ночь на пятницу приняло решение объявить о введении в Эстонии чрезвычайного положения. По данным департамента здоровья, по состоянию на вечер четверга коронавирус обнаружен у 27 человек, сообщила "Актуальная камера".

Режим чрезвычайного положения сохранится на первых порах до 1 мая 2020 года, если правительство не примет иное решение. Изменение в привычной организации жизни коснется, среди прочего, школ, культурной жизни и судовых рейсов. В период чрезвычайного положения не разрешается проводить публичные мероприятия.

"Абсолютным приоритетом правительства является защита здоровья жителей Эстонии в сложившейся ситуации, — подчеркнул премьер-министр Юри Ратас. — Чрезвычайное положение необходимо, чтобы наиболее эффективным способом противостоять распространению коронавируса. Государство должно дать гражданам четкие и, при необходимости, обязательные к исполнению распоряжения, которые призваны помочь поставить преграду на пути распространения вируса".

По словам премьер-министра, одних только мер государственного характера для преодоления кризиса больше недостаточно.

"Мы оказались в ситуации, когда каждый человек должен внести свой вклад в защиту здоровья населения. Я понимаю то неудобство, которое объявление чрезвычайного положения причиняет всем нам, однако на чаше весов защита не только здоровья, но и жизни людей", — подчеркнул Ратас.

Ратас также сказал, что, поскольку распространение вируса — это сложное явление, затрагивающее многие сферы жизни Эстонии, оно требует чрезвычайных мер.

"Наряду с защитой здоровья народа в первую очередь важно обеспечить эффективное и быстрое решение связанных с распространением вируса экономических проблем", — сказал премьер-министр.

"Вызванную распространением вируса чрезвычайную ситуацию больше нельзя решить без внедрения закрепленной законом чрезвычайного положения, предусматривающей руководящие меры", — добавил он.

Предложение объявить чрезвычайное положение выдвинула правительственная комиссия, работой которой руководит премьер-министр. Правительственная комиссия проведет новое заседание в пятницу 13 марта.

По данным департамента здоровья, по состоянию на вечер четверга коронавирус обнаружен у 27 человек, сообщила "Актуальная камера".

Как сказала программе новостей начальник Пыхьяского регионального управления департамента здоровья Эстер Эпик, к настоящему времени в Эстонии сделаны анализы 549 проб, 27 из которых оказались положительными.

"Если раньше задачей было выяснить новые случаи и новых людей, которые были в контакте с зараженным, то теперь стратегия изменилась. Мы сосредоточимся на ограничении распространения заболевания. И если будут тяжелые случаи, то на их лечении. Это значит, что мы больше так сильно не будем сосредотачиваться на единичных случаях", — отметила Эпик.

"Конечно, основное внимание уделяется тем местам и тем людям, которым поставлен диагноз, и внимание больше не уделяется широкомасштабному выяснению контактов", — сказала Эпик.

По словам Эпик, группы риска уже были известны ранее — пожилые люди — благодаря этому в фокусе работы их защита.

До сих пор не было очереди на тестирование, и каждому, кому это было необходимо, тестирование проводилось, сказала Эпик, добавив, что сейчас приоритетом является защита медицинских работников.

По словам Эпика, все уезды показали готовность к тому, чтобы бригады скорой помощи смогли справиться с ситуацией. "Если не смогут, то крупные больницы, конечно, окажут поддержку маленьким", — сказала Эпик.