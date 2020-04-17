В Эстонии от коронавируса скончались еще два человека

За последние сутки было сделано 1576 тестов на Covid-19, из которых 1,6% или 25 пров дали положительный результат. За сутки скончались два человека.

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Всего в Эстонии на сегодняшний день было сделано 37 594 теста, из которых оказались положительными 1459 или 3,9%.

По состоянию на утро 17 апреля в больницах находится 129 человек, из которых 11 подключены к дыхательному аппарату. Из больниц выписаны 145 человек. За последние сутки из-за Covid-19 скончалась 91-летняя женщина в Ида-Вируской центральной больнице и 77-летний мужчина в Северо-Эстонской региональной больнице. Всего в Эстонии от коронавируса умерли 38 человек.

Больше всего новых случаев за сутки заражения выявлено в Харьюмаа (9) и Сааремаа (6). За ними следуют Тартумаа и Ида-Вирумаа — по 4 случая. Больше всего среди зараженных по-прежнему в возрастной группе 55-59 (11%), за этим следуют люди возрастом 45-49 (10%) и 50-54 (10%).