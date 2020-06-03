В Эстонии подтверждено десять новых случаев заражения Covid-19, один человек скончался

За минувшие сутки в Эстонии выявлено десять новых случаев заражения Covid-19, один человек скончался, сообщает департамент здоровья Эстонии.

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За минувшие сутки в Эстонии проанализированы 1 262 первичных теста на Covid-19, а с начала эпидемии - более 86 000 первичных тестов, 1880 из которых дали положительный результат на наличие Covid-19.

По состоянию на утро среды госпитализация в связи с коронавирусом требовалась 19 пациентам.

Во вторник в Северо-эстонской региональной больнице скончалась 74-летняя женщина с Covid-19. В общей сложности с начала эпидемии от коронавируса в Эстонии умерли 69 человек.