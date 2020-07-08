В Эстонии погиб 23-летний британский военнослужащий

Министерство обороны Великобритании на своем сайте сообщило о смерти британского военного, который нес службу в Эстонии.

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В официальном сообщении указывается, что пехотинец Сэм Браунридж скончался в воскресенье, 5 июля, от небоевой травмы в ходе операции Cabrit в Эстонии.

"C прискорбием Министерство обороны сообщает о гибели солдата первого батальона Королевского стрелкового полка", — говорится в сообщении.

В марте в составе дислоцированной в Тапа тактической группы НАТО начало службу подразделения Королевского полка пехотинцев. В составе подразделения 700 солдат.