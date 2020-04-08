В Эстонии поймали главаря международной неонацистской группировки. Это 13-летний школьник

Руководство террористической организацией Feuerkrieg Division (FKD), о которой много писали иностранные СМИ, осуществлялось из маленького эстонского городка, сообщает Eesti Ekspress.

КаПо "накрыла" основателя и руководителя международной неонацисткой группировки FKD в начале января этого года. Им оказался эстонец, но, скорее всего, он был не единственным, кто осуществлял управление.

В последние месяцы члены группировки были арестованы в нескольких странах. Но не в Эстонии. Причина проста, но курьезна: человеком, выступавшим в чатах под ником Commander FKD и организовывавшим деятельность группировки и вербовавшим новых членов, оказался 13-летний школьник. Парень проживает в маленьком эстонском городке. Ходит в школу, успеваемость нормальная.

Поскольку юридической ответственности несовершеннолетние не несут, полиция безопасности заключить под стражу его не смогла. "Им занимаются", — единственная фраза, которую возможно сейчас употребить.

Все управление FKD происходило онлайн, поэтому "командиру" было легко скрывать свою личность. Из переписок можно заключить, что лишь отдельные члены группировки были старше 20 лет. Большинству, скорее всего, было меньше, а некоторые и вовсе не достигли совершеннолетия. Охват был масштабен: США, Великобритания, Канада, Германия, Литва, Польша, Хорватия, Нидерланды, Латвия, Эстония и некоторые другие страны.

Издание отмечает, что большая часть онлайн-общения — это просто фантазии, но не все так безобидно. Например, участники обменивались руководствами по изготовлению взрывных устройств или советами по модификации и приобретению оружия.

Основной деятельностью FKD оставалось распространение пропагандистских плакатов и флайеров. Насколько известно изданию, в Эстонии до этого дело не дошло.

Организация на 100% состоит из (молодых) мужчин. Принимать женщин запрещено. В целом члены группировки считает врагами всех. Всех нужно поставить к стенке и расстрелять, а "командир" даже расставил врагов в порядке значимости: 1) полицейские, политики, предатели расы, 2) евреи, 3) либертарианцы, 4) консерваторы, 5) коммунисты, 6) либералы, 7) furries, 8) негры, 9) гомосексуалы, 10) трансы.

Обычные люди — это "лемминги" или "норми". И их тоже надо убивать.

"Радикализация в интернете — это масштабная общественная проблема и глобальное явление, для предотвращения которого мы тесно сотрудничаем с зарубежными коллегами. Имеющие подобные радикальные взгляды люди общаются между собой на международном уровне, — это общеизвестный факт. Полиция безопасности в курсе и проверяет публикуемую в интернете информацию об участии эстонцев в виртуальном общении радикалов. Если имеется угроза, то мы вмешиваемся, чтобы предотвратить худшее. Как в данном случае", — прокомментировал ситуацию глава бюро КаПо Алар Ридамяэ.

Он отметил, что радикализация интернета подвергает большей опасности детей и молодежь, так как на них легче оказать влияние. "Запретный плод сладок. Но многие перерастают эти чрезмерные настроения бунтарства", — добавил Ридамяэ.

Тем не менее, сквозь пальцы на деятельность подобных группировок смотреть нельзя, по его мнению, поскольку отдельные их члены могут перейти от слов к делу. Большую роль в превенции играют родители, друзья и учителя, которым следует обращать внимание на излишне радикальные взгляды подростков.

"К сожалению, в нашей практике были случаи, когда родители сами покупали своим детям литературу радикального толка", — отметил представитель КаПо.

"В Эстонии ни одна из форм насильственного радикализма не находит обширной общественной поддержки, однако нельзя исключать угрозу, которая может исходить от отдельных личностей", — добавил он.