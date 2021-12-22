В Эстонии после вакцинации скоропостижно скончался 23-летний молодой человек
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На прошлой неделе от воспаления сердечной мышцы в Эстонии умер 23-летний молодой человек. Департамент лекарственных средств считает возможной связь смерти с вакцинацией.

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Мужчина скоропостижно скончался спустя один месяц после введения второй дозы вакцины Pfizer. Вскрытие показало у него миокардит, что является одним из возможных побочных эффектов мРНК-вакцин.

Спустя неделю после прививки первым компонентом у мужчины была обнаружена вирусная инфекция. Спустя 3,5 недели после второй дозы у него поднялась температура.

По данным Департамента лекарственных средств, полгода назад у молодого человека диагностировали сердечную аритмию. К сожалению, направлением семейного врача на консультацию к кардиологу пациент не воспользовался.

"Миокардит — известное побочное явление вакцин на основе мРНК (вакцины Pfizer и Moderna). Имеется временная связь и, по оценке Департамента лекарственных средств, возможна связь с вакциной, но внезапной смерти могло способствовать и обострение аритмии из-за миокардита", — отмечает департамент.

На минувшей неделе Департамент лекарственных средств получил также сообщение о случае с 32-летним мужчиной, у которого после первой дозы вакцины возникла боль в области груди.

Человека также доставили в больницу с подозрением на миокардит, где позже обследование подтвердило диагноз. Этот пациент получил лечение и выздоравливает. Мужчина за пять месяцев до этого в тяжелой форме переболел Covid-19, что тоже увеличило риск миокардита.

С 27 декабря 2020 года по 19 декабря 2021 года в Эстонии, по оценке Департамента лекарственных средств, скончалось пять человек, чья смерть могла быть связана с вакцинацией.

В причинной связи с вакциной AstraZeneca могла быть смерть троих: 31-летнего мужчины, 81-летнего мужчины и 73-летней женщины (последствие тромбоцитопении).

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