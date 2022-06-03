В Эстонии — правительственный кризис: коалиция распалась из-за школ нацменьшинств

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас в пятницу предложила президенту Алару Карису отозвать от должности семерых министров, представляющих в правительстве Центристскую партию. Президент освободил министров от своих должностей. Возглавляемая Каллас Партия реформ вступает в переговоры о коалиции с соцдемами и Isamaa, сообщает сайт rus.err.ee.

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По признанию самой Каллас, последним и решающим фактором для нее при принятии решения об отставке министров стал момент, когда законопроект о переводе начального образования на эстонском языке, одобренный правительством на основе консенсуса, был отклонен в среду в Рийгикогу голосами депутатов Центристской партии и EKRE.

"Когда я стала премьер-министром, я пообещала посвятить свои силы обеспечению будущего эстонского народа. Мы обеспечиваем это будущее не только увеличением военных расходов, но и, прежде всего, единством нашего народа и его непоколебимой волей к защите своей независимости. Предпосылкой и основой для этого является знание эстонского языка. В ситуации, когда Центристская партия активно работает в правительстве против важнейших для Эстонии фундаментальных ценностей, мы больше не можем продолжать с ними сотрудничать", — отметила Кая Каллас.

Она добавила, что ни один из министров от Центристской партии, кроме Яани и Лийметс, не имеет допусков к секретным документам НАТО, а с таким составом министров "невозможно управлять страной в военное время".

Согласно предложению Каи Каллас, своих постов лишились все представители Центристской партии в нынешнем правительстве. Решением президента Алара Кариса освобождены от должности министр государственного управления Яак Ааб, министр здоровья и труда Танель Кийк, глава МИД Эва-Мария Лийметс, министр экономики и инфраструктуры Таави Аас, глава МВД Кристиан Яани, министр окружающей среды Эрки Сависаар и министр культуры Тийт Терик.

По словам Каллас, она предложила Isamaa и соцдемам начать переговоры о новой коалиции. Официальное приглашение поступило после заседания правления реформистов.

По словам Каллас, она не стала сама подавать заявление об отставке, поскольку в ближайшее время пройдут две важные для эстонской безопасности встречи, в которых должен участвовать премьер-министр. В понедельник Каллас встретится с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, а во вторник — канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

"Когда мы договоримся о новой коалиции, то я готова и сама подать в отставку и сделать все согласно конституции", — отметила Каллас, которая исключила возможность сформировать правящий союз реформистов и EKRE.

Правительство Каи Каллас, которое сформировали Партия реформ и Центристская партия, существует с конца января 2021 года. Под руководством премьера в него входили 14 министров — по семь от каждой из партий.